В Киеве будет построено 10% жилья для очередников за бюджетные средства - Генплан

Проектом Генерального плана развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года предусмотрено строительство 10% жилья для киевлян, находящихся на квартирном учете, за бюджетные средства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно проекту Генплана, для решения жилищной проблемы на долгосрочный период и обеспечения населения доступным, качественным и комфортным жильем запланировано стимулирование строительства жилья эконом-класса, разработка и внедрение эффективного механизма ипотеки.

«Существующий жилой фонд не может обеспечить каждую семью комфортной квартирой, а жилищная обеспеченность составляет 21,4 кв. м, что существенно меньше по сравнению с обеспеченностью в столицах стран Западной Европы и США. К 2025 году этот показатель составит около 27,5 кв. м на одного человека, а это превышает текущий показатель почти на 30% », - отметил заместитель начальника Главного управления градостроительства и архитектуры Андрей Куделин.

Проектом Генплана также предусмотрена реконструкция, ремонт и санация существующего устаревшего жилья (9 -, 12 - ,16-этажных панельных домов) с применением улучшенных планировочных решений и энергосберегающих технологий.

По словам А.Куделина, анализ территориальных ресурсов в Киеве подтверждает возможность строительства нового жилья в объеме 28,5 млн. кв. м. Этот показатель необходим для достижения жилищной обеспеченности 27,5 кв. м на одного жителя или комфортной квартиры для каждой семьи.

Кроме того, на совещании при участии специалистов отрасли и членов рабочей группы по координации работ по разработке Генплана представители застройщиков предложили возвращать городу земельные участки, отведенные для строительства, но не освоенные в течение пяти лет. Предложено также подготовить в составе Генерального плана регламентную часть, которая установит определенные обязательные нормативы застройки города относительно одновременного создания зеленых зон, возведения школ, детсадов при застройке микрорайонов.

Разработчики Генплана учтут указанные предложения в разделе «Жилищное строительство».

Как сообщал УНИАН, проект нового Генерального плана Киева должен утверждаться киевлянами на местном референдуме, считает председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Генеральный план развития Киева является основным градостроительным документом, который определяет принципиальные решения по развитию, планированию, застройке и использованию территорий города. Ранее планировалось утвердить документ на заседании Кабинета министров и на сессии Киевсовета в марте 2012 года.

18 сентября 2008 года Киевсовет принял решение «О разработке нового Генерального плана развития города Киева и его пригородной зоны до 2025 года».

16 сентября 2010 года городской совет принял Концепцию стратегического развития столицы, которая является первым этапом в разработке Генерального плана развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года.

Стоимость разработки Генерального плана оценивается в 20 млн грн.