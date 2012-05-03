Минрегион: программа удешевления ипотеки привлечет в стройотрасль почти 10 млрд грн

Программа удешевления ипотечных кредитов для приобретения жилья очередникам позволит привлечь в строительную отрасль почти 10 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Внедрение новой ипотечной программы позволит обеспечить жильем более 40 тысяч граждан страны. Планируется предоставить около 30 тысяч кредитов, что позволит привлечь в строительную отрасль почти 10 миллиардов гривен», - отметил глава Минрегиона Анатолий Близнюк.

По его словам, введение новой ипотечной программы будет опираться на уже апробированные механизмы.

Министр отметил, что приоритетом для реализации программы станет первичный рынок, в том числе жилые долгострои с высокой степенью готовности, в которые уже инвестированы средства граждан.

А.Близнюк уточнил, что объекты будут отбирать и контролировать местные органы власти, а их перечень будет утверждать Межведомственная комиссия при Минрегионе. В программе будут задействованы 36 банков (банки I и II группы согласно критериям НБУ).

Среди основных требований к потенциальному участнику - необходимость улучшения жилищных условий и платежеспособность.

При этом средний минимальный годовой доход семьи из трех человек по Украине должен быть не ниже 55 тыс. грн, а средний максимальный доход - 400 тыс. грн (от 760 тыс. грн в Киеве до 355 тыс. грн в Тернопольской области).

В период получения частичной компенсации квартира должна быть основным местом жительства заемщика. Человек не вправе отчуждать или сдавать в аренду квартиру в течение всего времени получения государственной компенсации.

По данным министерства, чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в один из 36 банков и подать минимально необходимый набор документов. После чего банк анализирует каждый объект, рассматривает возможность выдачи кредита и вместе с соответствующими подразделениями облгосадминистраций отрабатывает возможность получения гражданином частичной компенсации по такому кредиту. Затем участник программы выбирает конкретную квартиру в конкретном доме (отобранном Межведомственной комиссией при Минрегионе по предложениям местных госадминистраций) и подписывает два договора: один на покупку квартиры (участник программы, банк, застройщик), второй - на выплату компенсации (участник программы, банк, местная государственная администрация).

По мнению А.Близнюка, программа позволит решить вопросы обеспечения граждан жильем, общего экономического роста и достройки объектов жилищного строительства, завершение которых было остановлено из-за влияния мирового финансового кризиса.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Порядок предусматривает частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение в объектах незавершенного строительства жилья.

Кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Обязательный взнос заемщика — до 25%, при желании он может быть увеличен.

Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 процентных пункта годовых. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ипотека предоставляется, если ежемесячный платеж не превышает 40% совокупного среднемесячного дохода семьи. Среднемесячный денежный доход заемщика не должен превышать пятикратного размера среднемесячной заработной платы в соответствующем регионе.

Нормативная площадь жилья определяется исходя из расчета 40 кв. м общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 58 кв. м общей площади на семью из трех и более человек.

Расчетная стоимость жилья определяется с учетом места нахождения заемщика на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере: для Киева — 7 тыс. грн/кв.м, для городов Киевской области, областных центров, Севастополя и Симферополя — 5 тыс. грн/кв.м, для других населенных пунктов — 4 тыс. грн/кв.м.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.