Жилье на вторичном рынке Киева в апреле подешевело на 0,3%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в апреле т.г. снизилась на 0,3% – до 2 066 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, в апреле однокомнатные квартиры подешевели на 0,5% – до 1 887 долл./кв. м, двухкомнатные – выросли в цене на 0,7% – до 2 096 долл./кв.м, трехкомнатные – подешевели на 0,9% – до 2 035 долл./кв.м, а четырехкомнатные потеряли в цене 0,1% – до 2 512 долл.

Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в трех районах Киева: Голосеевском (на 1,8%), Дарницком (на 0,3%), Деснянском (на 1,1%). В Днепровском районе цены остались на том же уровне, что в марте. В остальных районах цены на квартиры снизились: в Оболонском – на 0,8%, Печерском – на 0,3%, в Подольском – на 3%, Святошинском – на 1,3%, Соломенском – на 0,5%, Шевченковском – на 1,5%.

По данным портала, количество представленных к продаже квартир в апреле на вторичном рынке жилья Киева увеличилось на 4,3% относительно марта и составило 16 тыс. 668 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении увеличился, соответственно, на 4,2% и 4%.

В общем объеме предложения 1-комнатные квартиры занимают 22% (3 695 квартир), 2-комнатные – 32% (5 280 квартир), 3-комнатные – 37% (6 149 квартир) и 4-комнатные – 9% (1 544 квартир). Аналитики портала отметили, что увеличение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось на все типы квартир, наибольшее – на однокомнатные (на 7,1%).

В отчете проанализировано 16 668 квартир на вторичном рынке жилья столицы.