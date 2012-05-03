Начался отбор объектов для программы льготной ипотеки

Межведомственная комиссия при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства начала отбор объектов от застройщиков для участия в программе льготной ипотеки.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Межведомственная комиссия уже работает. Формы и перечень документов утверждены приказом Минрегиона и размещены на сайте, уже начался сбор предложений от застройщиков, желающих принять участие в реализации программы», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк.

Министр уточнил, что отбирать и контролировать объекты для участия в программе будут облгосадминистрации. Они же представят на рассмотрение Межведомственной комиссии при Минрегионе объекты строительства, в которых может приобретаться жилье.

В свою очередь министерство, как главный распорядитель средств, будет осуществлять постоянный мониторинг состояния выполнения программы.

По словам министра, это первый шаг, направленный на сбор всей доступной информации, которая будет использована для запуска программы. В дальнейшем министерство планирует создать коммуникационную веб-платформу для застройщиков, банков и граждан, которая сделает поиск и подбор наиболее выгодных предложений для всех участников программы эффективным, удобным и максимально прозрачным.

А.Близнюк отметил, что для дальнейшего развития массового жилищного строительства на местах необходимо обеспечить отвод земельных участков для начала строительства доступного жилья и обеспечить эти участки инженерно-транспортной инфраструктурой. На местах должны определить лучших, порядочных застройщиков, которые на определенных земельных участках будут быстро строить дешевое и качественное жилье.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Порядок предусматривает частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение в объектах незавершенного строительства жилья.

Кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Обязательный взнос заемщика - до 25%, при желании он может быть увеличен.

Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус три процентных пункта годовых. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ипотека предоставляется, если ежемесячный платеж не превышает 40% совокупного среднемесячного дохода семьи. Среднемесячный денежный доход заемщика не должен превышать пятикратного размера среднемесячной заработной платы в соответствующем регионе.

Нормативная площадь жилья определяется исходя из расчета 40 кв. м общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 58 кв. м общей площади на семью из трех и более человек.

Расчетная стоимость жилья определяется с учетом места нахождения заемщика на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере: для Киева - 7 тыс. грн/кв. м, для городов Киевской области, областных центров, Севастополя и Симферополя - 5 тыс. грн/кв. м, для других населенных пунктов - 4 тыс. грн/кв. м.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.