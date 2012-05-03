«ЭСТА Холдинг» завершит демонтаж оставшихся зданий фабрики «Юность» в Киеве

Компания «ЭСТА Холдинг» планирует приступить к завершающему этапу демонтажа зданий на территории бывшей фабрики «Юность» в Киеве 4 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в рамках этого этапа будут снесены здания, расположенные по ул. Фроловская, 9-11 (корпус А, В), построенные в 1986 году, подстанция во внутреннем дворе, а также аварийная стена снесенного дома по ул. Боричев Ток, 35, корпус А.

В компании отметили, что здания по адресу ул. Боричев Ток, 41, 43/5, являющиеся памятниками истории, демонтированы не будут.

После завершения работ по демонтажу с площадки будет вывезен весь строительный мусор. Работы по демонтажу и уборке строительного мусора продлятся 3 недели и будут завершены до 24 мая.

«Все оставшиеся на участке здания уже частично демонтированы либо находятся в аварийном состоянии. Поэтому вопрос завершения демонтажа является обязательным с точки зрения безопасности. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы демонтаж зданий прошел незаметно для жителей и гостей Спуска (Андреевского спуска - УНИАН). Для нас очень важно завершить работы ко Дню Киева, чтобы 1 июня передать участок археологам. Кроме того, мы ведем переговоры с художниками о том, чтобы ко Дню Киева провести на нашем участке вернисаж», - сказал генеральный директор «ЭСТА Холдинг» Николай Нестеренко.

В пресс-службе уточнили, что по договоренности с администрацией театра «Колесо» график работ будет согласовываться со временем проведения спектаклей.

За ходом демонтажа общественность сможет следить в прямой трансляции на сайте проекта http://junost.org.ua/.

Как сообщал УНИАН, компания «ЭСТА Холдинг» планирует завершить демонтаж двух зданий по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве, и 1 июня т.г. начать археологические изыскания на участке.

12 апреля «ЭСТА Холдинг» предложила создать общественный совет для реализации проекта по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики.

Компания решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра (ТОЦ) по на месте фабрики после того, как ситуация со сносом трех зданий на Андреевском спуске приобрела широкий резонанс.

10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

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Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» – управляющая компания Группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «ЭСТА Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), Park Inn (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс по ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).