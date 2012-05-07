Стоимость земли в пригороде Киева в апреле снизилась на 0,47%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в апреле 2012 года снизилась на 0,47%, или 15 долл., – до 3 159 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 979 долл./сотка, самым дорогим – Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4 774 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 1,06% (1 долл.) – до 4774 долл./сотка, Броварском – на 0,94% (24 долл.) – до 2 518 долл./сотка, Бородянском – на 1,53% (25 долл.) – до 1 611 долл./сотка, Васильковском – на 1,09% (22 долл.) – до 1 990 долл./сотка, Бориспольском – на 1% (35 долл.) – до 3 474 долл./сотка.

При этом рост стоимости земли произошел в Барышевском районе – на 1,76% (19 долл.) – до 1 098 долл./сотка, Макаровском – на 2,87% (45 долл.) – до 1 611 долл./сотка, Обуховском – на 1,04% (40 долл.) – до 3 901 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,44% (6 долл.) – до 1 382 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 1,45% (14 долл.) – до 979 долл./сотка, Белоцерковском – на 1,16% (13 долл.) – до 1 132 долл./сотка, Вышгородском – на 0,87% (25 долл.) – до 2 887 долл./сотка, Фастовском – на 0,85% (9 долл.) – до 1 072 долл./сотка, Иванковском районе – на 1,23% (13 долл.) – до 1 069 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.