Земля в Одесской области в апреле подешевела на 0,78%

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в апреле 2012 года снизилась на 0,78% (38 долл.) – до 4 830 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в области самым дешевым оставался Беляевский район со средним показателем 2 390 долл./сотка, самым дорогим – Овидиопольский район, где средняя цена продажи составила 5 984 долл./сотка.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 0,85% (51 долл.) – до 5 984 долл./сотка, в Ильичевске – на 1,23% (71 долл.) – до 5 724 долл./сотка, в Коминтерновском районе – на 1,55% (77 долл.) – до 4882 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – на 2,08% (87 долл.) – до 4 096 долл./сотка.

При этом рост стоимости земли зафиксирован в Беляевском районе – на 2,09% (49 долл.) – до 2 390 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.