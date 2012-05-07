Стоимость земли в Днепропетровской области в апреле выросла на 0,87%

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в апреле 2012 года выросла на 0,87%, или 19 долл., – до 2 201 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Криничанский район со средним показателем 957 долл./сотка, самым дорогим – Синельниковский район, где средняя цена продажи составила 2 511 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области выросла на 1% (23 долл.) – до 2 328 долл./сотка, в Новомосковском – выросла на 0,83% (9 долл.) – до 1 091 долл./сотка, в Криничанском – снизилась на 1,03% (10 долл.) – до 957 долл./сотка, в Синельниковском – снизилась на 0,63% (16 долл.) – до 2 511 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.