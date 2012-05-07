Стоимость земли во Львовской области в апреле снизилась на 1,74%

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в апреле 2012 года снизилась на 1,74% (36 долл.) – до 2 028 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Каменско-Бугский район со средним показателем 963 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 311 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе снизилась на 2,41% (57 долл.) – до 2 311 долл./сотка, в Яворовском – на 1,12% (19 долл.) – до 1 679 долл./сотка.

При этом рост стоимости земли наблюдался в Жовковском районе – на 0,34% (4 долл.) – до 1 189 долл./сотка, в Каменско-Бугском – на 0,94% (9 долл.) – до 963 долл./сотка, в Городокском – на 0,81% (13 долл.) – до 1 616 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.