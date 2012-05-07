Стоимость земли в Донецке в апреле выросла на 1,06%

Средняя стоимость земли в Донецке под коттеджное строительство в апреле 2012 года выросла на 1,06%, или 45 долл., – до 4 тыс. 271 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 506 долл./сотка, самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 9 791 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Ворошиловском районе выросла на 1,21% (117 долл.) – до 9 791 долл./сотка, в Калининском – на 0,72% (49 долл.) – до 6 877 долл./сотка, в Киевском – на 1,32% (77 долл.) – до 5 928 долл./сотка, в Кировском – на 0,43% (11 долл.) – до 2 591 долл./сотка, Пролетарском – на 0,88% (15 долл.) – до 1 726 долл./сотка, Ленинском районе – на 0,83% (28 долл.) – до 3 418 долл./сотка, Куйбышевском – на 1,74% (76 долл.) – до 4 450 долл./сотка, Петровском районе – на 0,80% (12 долл.) – до 1 506 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.