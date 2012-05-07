Стоимость коттеджей под Киевом в апреле выросла на 0,51%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в апреле 2012 года выросла на 0,51% (5 долл.) – до 976 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 2,05% (27 долл.) – до 1 287 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 247 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 446 долл./кв. м.

По данным компании, в прошлом году рост стоимости коттеджей зафиксирован в Киево-Святошинском районе – на 1,20% (17 долл.) – до 1 434 долл./кв. м, Обуховском – на 0,84% (12 долл.) – до 1 446 долл./кв. м, Васильковском – на 1,02% (10 долл.) – до 989 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,31% (2 долл.) – до 644 долл./кв. м, Фастовском – на 2,59% (14 долл.) - до 555 долл./кв. м, Белоцерковском – на 0,94% (5 долл.) – до 535 долл./кв. м, Мироновском – на 1,65% (8 долл.) – до 493 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 1,59% (7 долл.) – до 447 долл./кв. м, Богуславском – на 1,84% (7 долл.) – до 387 долл./кв. м, Яготинском районе – на 1,37% (5 долл.) – до 371 долл./кв. м, Иванковском – на 0,84% (3 долл.) – до 362 долл./кв. м, Таращанском – на 1,66% (5 долл.) – до 306 долл./кв. м, Сквирском – на 2,92% (7 долл.) – до 247 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений наблюдалось в Бориспольском районе – на 0,90% (11 долл.) – до 1 207 долл./кв. м, Макаровском районе – на 1,36% (13 долл.) – до 942 долл./кв. м, Вышгородском – на 1,24% (11 долл.) – до 877 долл./кв. м, Ракитнянском – на 0,53% (2 долл.) – до 372 долл./кв. м, Броварском – на 1,20% (11 долл.) – до 904 долл./кв. м, Згуровском – на 1,34% (5 долл.) – до 367 долл./кв. м, Бородянском – на 1,20% (10 долл.) – до 822 долл./кв. м, Барышевском – на 0,65% (3 долл.) – до 458 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не участвуют в анализе).