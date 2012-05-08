Попов: киевляне на День города уже смогут гулять по Андреевскому спуску

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов обещает, что киевляне на День города уже смогут гулять по обновленному Андреевскому спуску.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Андреевской спуск мы бы хотели успеть сдать ко Дню Киева, и мы это сделаем», - отметил А.Попов.

В то же время он добавил, что на исторической улице на следующие месяцы могут остаться работы по реконструкции фасадов домов, которые на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии и нуждаются не в одном, а в нескольких месяцев для того, чтобы привести их в нормальное состояние.

По словам председателя КГГА, большинство таких домов – частные.

«Но на День Киева можно будет гулять по Андреевскому», - заверил А.Попов.

Как сообщал УНИАН, День Киева традиционно празднуется в последние выходные мая. В 2012 году День Киева приходится на 25-27 мая.

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