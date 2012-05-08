Минрегион потратит 2,2 млн грн на исследования в строительной отрасли и ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства направит в текущем году 2 млн 248,58 тыс. грн на научно-технические разработки в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится в приказе министерства, имеющегося в распоряжении УНИАН.

В частности, Минрегион планирует провести исследование результатов деятельности строительного комплекса (50 тыс. грн), исследовать вопросы подготовки улично-дорожной сети к работе в зимний период (40 тыс. грн), вести и сопровождать реестр аварийно опасных объектов (50 тыс. грн).

Также министерство намерено провести аналитические исследования современного состояния действующих водоочистных сооружений и путей их усовершенствования, направленных на обеспечение очистки воды (388 тыс. грн), разработать проект методических рекомендаций относительно расчетов объемов потребления питьевой воды для удовлетворения физиологических потребностей человека (57,3 тыс. грн), разработать стандарты качества жилищных услуг по управлению и содержанию жилыми комплексами (70 тыс. грн).