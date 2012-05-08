Повышение тарифов на ЖКУ будет сопровождаться адресной соцпомощью - Саратов

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет сопровождаться адресной социальной помощью.

Об этом заявил председатель Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Валерий Саратов в эфире Первого делового канала.

"Сегодня над этой проблемой серьезно работает Министерство социальной политики, мы активно участвуем. Население должно понять, что государство не будет повышать тарифы без адекватных шагов в интересах людей относительно адресной социальной помощи", - цитирует В.Саратова Gazeta.ua.

По его словам, наиболее проблемной является оплата населения за тепло.

"Люди платят зимой за тепло и горячее водоснабжение 60% платежей, которые они платят за коммунальные услуги. Это действительно большая нагрузка на семейный бюджет. Сегодня государство и правительство имеют серьезную проблему из-за того, что граждане не имеют возможности оплачивать такие высокие тарифы", - сказал В.Саратов.

Он также рассказал, что в Великобритании и Франции употребляется термин "энергетическая бедность".

"Если семья платит за тепло больше 10% своего бюджета, то государство помогает ей. У нас сегодня фактически по регионам и городам страны так и платится где-то 10% за теплоснабжение и горячее водоснабжение. Поэтому сегодня действительно есть проблема, как повысить тарифы до экономически обоснованного уровня, чтобы люди имели возможность платить", - отметил В.Саратов.

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