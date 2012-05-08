ТММ заявляет о проведении УБЭПом обыска и выемки документов

В настоящий момент в офисе девелоперско-строительной компании ТММ по ул. Владимирской, 49-а в Киеве сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью проводят обыск и выемку документов, сообщила УНИАН PR-менеджер компании ТММ Ирина Кисель.

«По ул. Владимирской, 49-а, в центральном офисе ТММ находятся представители Управления по борьбе с экономической преступностью, выбивают двери в кабинеты топ-менеджмента, опечатали компьютеры... Это началось в обед», - сказала она.

И.Кисель отметила, что работники предъявили ордер на обыск, который проводится на основании возбужденного уголовного дела по заявлению физического лица. Других подробностей дела она не назвала.

И.Кисель добавила, что в данный момент в офисе находятся два топ-менеджера компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского отделения связей с общественностью УМВД Украины, управление по борьбе с экономической преступностью не причастно к обыскам в офисе компании.

«Киевской милицией никаких действий не производится. Это другие силовые ведомства», — сообщили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе не уточнили, какие именно силовые ведомства осуществляют данную операцию.

Справка УНИАН. «ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 31 проект недвижимости общей площадью свыше 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.

Глобальные депозитарные расписки компании ТММ котируются на Open Market Франкфуртской фондовой биржи с мая 2007 г.

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