«Киевгорстрой» планирует участвовать в программе ипотеки под 3%

ПАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует участвовать в программе удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил президент ПАО ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир.

«Да, ПАО ХК «Киевгорстрой» как ведущее предприятие строительной отрасли Украины обязательно будет принимать участие в программе удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», - сказал он.

На сегодняшний день в планах компании предложить в программу квартиры в новостройках в Житомире и Севастополе (строительство будет начато в 2012 году), в Луганске и Ялте (объекты находятся в 50%-ной степени готовности), а также целый ряд объектов в Киеве. И.Кушнир считает, что программа будет востребована застройщиками. «Стоимость квадратного метра в программе действительно близка к себестоимости строительства, но учтены интересы, как граждан Украины, так и строительных компаний. В программе прописаны дополнительные условия: «для населенных пунктов, расположенных в 15-километровой зоне от Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров, расчетная стоимость жилья может быть увеличена на 10%. Допускается превышение нормативной площади и расчетной стоимости жилья не более чем на 25%».

Поэтому ПАО ХК «Киевгорстрой» будет рассчитывать на невысокий процент рентабельности», - добавил президент холдинга.

По мнению И. Кушнира, программа будет пользоваться спросом у граждан, стоящих на квартирной очереди. «Ипотечное кредитование под 3% превышает самые смелые ожидания очередников, ведь эта ставка даже ниже, чем в Европе, на которую все привыкли равняться. Выгода для потребителя очевидна», - считает он.

Президент компании также отметил, что за первую неделю работы программы руководство ХК «Киевгорстрой» получило около десяти предложений о сотрудничестве в рамках данной программы от банков 1 и 2 группы соответственно критериям НБУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Порядок предусматривает частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение в объектах незавершенного строительства жилья. Кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Обязательный взнос заемщика — до 25%, при желании он может быть увеличен.

Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 процентных пункта годовых. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ипотека предоставляется, если ежемесячный платеж не превышает 40% совокупного среднемесячного дохода семьи. Среднемесячный денежный доход заемщика не должен превышать пятикратного размера среднемесячной заработной платы в соответствующем регионе.

Нормативная площадь жилья определяется исходя из расчета 40 кв. м общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 58 кв. м общей площади на семью из трех и более человек.

Расчетная стоимость жилья определяется с учетом места нахождения заемщика на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере: для Киева — 7 тыс. грн/кв.м, для городов Киевской области, областных центров, Севастополя и Симферополя — 5 тыс. грн/кв.м, для других населенных пунктов — 4 тыс. грн/кв.м.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.