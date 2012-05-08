Обыск в ТММ проходил в рамках дела по факту мошеннических действий - прокуратура

Сегодняшний обыск в офисе строительно-девелоперской компании “ТММ” проводился сотрудниками столичного Управления борьбы с экономической преступностью и работниками прокуратуры в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошеннических действий должностных лиц компании.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Шевченковского района Киева, не уточнив, в то же время, о каких именно противозаконных действиях и о ком именно из должностных лиц компании идет речь.

Как сообщал УНИАН, компания «ТММ» заявила, что сегодня в ее центральном офисе по ул. Владимирская, 49-а, в Киеве сотрудники УБОП проводят обыск и выемку документов.

«По ул. Владимирская, 49-а, в центральном офисе «ТММ» находятся представители Управления борьбы с экономической преступностью, выбивают двери в кабинеты топ-менеджмента, опечатали компьютеры... Это началось в обед», - сказала PR-менеджер компании «ТММ» Ирина Кисель.

Она отметила, что работники предъявили ордер на обыск, который проводится на основании возбужденного уголовного дела по заявлению физического лица. Других подробностей дела она не привела.

В то же время в пресс-службе ГУ МВД Киева сообщили, что Управление борьбы с экономической преступностью не причастно к обыскам в офисе компании.

«Киевская милиция никаких действий не проводит. Это другие силовые ведомства», - сообщили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе не уточнили, какие именно силовые ведомства осуществляют данную операцию.

Справка УНИАН. «ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилищных комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 31 проект недвижимости общей площадью более 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.

Глобальные депозитарные расписки компании ТММ котируются на Open Market Франкфуртской фондовой биржи с мая 2007 г.