В Киеве на Чоколовке и Лукьяновке с 14 по 28 мая не будет горечей воды

С 14 по 28 мая 2012 года ПАО «Киевэнерго» будет проводить ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей в части Соломенского и Шевченковского районов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Киевэнерго», в связи с испытаниями с 14.00 13 мая горячее водоснабжение будет приостановлено на жилых массивах Батыева гора, Первомайский, Чоколовка, Караваевы дачи, Лукьяновка (частично).

В частности, испытания тепловых сетей будут осуществляться в пределах: улицы Льва Толстого, Привокзальной площади, улиц Вокзальной, Ползунова, Лукашевича, Воздухофлотского проспекта, улиц Стадионной, Тополиной, Фучика, Уманской, Ушинского, Фастовской, Волынской, Винницкой, Медовой, Народного ополчения, Эрнста, Зеленогорской, Краснозвездного проспекта (частично), улиц Петра Радченко, Бориса Гарина, Андрея Головко, Соломенской, Амосова, Клинической, Петра Заломова, Огородной, Докучаевской, Ивана Неходы, Петра Красикова, Кудряшова (часть Соломенского района);

Улиц Вадима Гетьмана, Полевой, Ярослава Галана, Гарматной, Борщаговской, Генерала Тупикова, Машиностроительной, Выборгской, проспекта Победы, улиц Академика Янгеля, Дашавской, Полевой (часть Соломенского района);

Улиц Жилянской, Борщаговской, Политехнической, проспекта Победы, улиц Зоологической, Дегтяревской, Телиги, Дорогожицкой, Пугачева, Баггоутовской, Николая Мурашко, Мануильского, Лермонтовской, Герцена, Мельникова, Студенческой, Николая Пимоненко, Бехтеревского переулка, улиц Сечевых стрелков, Полтавской, Дмитриевской, Павловской, Златоустовской, Павла Пестеля, Коминтерна (часть Шевченковского района).

Повреждение подземных трубопроводов с возникновением провалов и выбросов воды на поверхность может произойти на улицах и в подвалах домов, где пролегают тепловые сети. Поэтому «Киевэнерго» просит киевлян соблюдать правила безопасности и при выявлении провалов или появления воды или пара на поверхности ни при каких обстоятельствах не приближаться к ним. Компания просит сообщать о таких случаях по телефонам: в Соломенском районе – 272-23-73, 497-60-72, 249-47-29, 287-67-23; в Шевченковском районе – 272-23-73, 287-67-23.

Кроме того, в пресс-службе напоминают, что «Киевэнерго» инвестирует более 242 млн грн в подготовку энергокомплекса столицы к отопительному сезону 2012-2013.

Как сообщал УНИАН, «Киевэнерго» начало ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей 23 апреля. Завершить все испытательные работы планируется до начала сентября.