Программа ипотечного кредитования под 3% стартует 15 мая — Близнюк

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства готово 15 мая т.г. начать реализацию программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк.

«С 15 мая мы готовы начать реализацию этой программы. Есть одна ключевая рыночная позиция - спроса и предложения. Спрос будет через банки, которые определит Национальный банк. Сегодня практически начал работу в этом плане «Ощадбанк», поскольку у него самая разветвленная система. Он уже готов на сегодняшний день работать», - сказал министр.

Он добавил, что в данной программе полностью исключен механизм присутствия чиновника: «Есть человек, есть банк, есть застройщик».

А.Близнюк сообщил, что на форуме официального сайта Минрегиона уже есть конкретные предложения от застройщиков для участия в данной программе.

«17 мая я собираю застройщиков, завтра я рассматриваю непосредственно с регионами все их предложения. Я думаю, что для людей со стороны спроса, которые захотят прийти и участвовать в этой программе, к 15 числу мы дадим как минимум 1,5 тысячи конкретных предложений (квартир)», - сказал глава Минрегиона.

Он также пояснил, что в первую очередь программа направлена на обеспечение жильем людей, стоящих на квартирной очереди, но если с их стороны количество желающих приобрести квартиры по данной программе будет недостаточным, то в ней могут участвовать люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом такие люди должны иметь право стать на квартучет.

«Считаем: 1 млн 136 тыс. людей стоят на очереди. Предположим, из них 10% людей, которые реально этого хотят, - это 110 тысяч. Мы можем где-то 30 тысяч (очередников - УНИАН) обеспечить, если они захотят. И тогда у правительства есть выбор, как это делать. Отдавать тем, которые не стоят на очереди, а те, которые стоят на очереди, пусть так и стоят, — это неправильно. Поэтому мы говорим: в первую очередь это те, которые стоят на очереди, а кто нуждается в этом жилье, будьте добры, становитесь на очередь, и если не будет таких желающих (очередников), то будет рассмотрен вопрос о выделении жилья тем, кто в этом нуждается», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться до 15 лет в гривнях максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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