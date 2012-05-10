В Киевской области в апреле продажи земельных участков выросли в 1,1 раза

17:30, 10 мая 2012
Недвижимость
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В Киевской области в апреле 2012 года продано 1025 земельных участков, что в 1,1 раза превышает показатели марта текущего года, сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty (консалтинговой компании SV Development).

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались небольшие наделы площадью 6-20 соток (81% сделок), 14% приходится на участки площадью от 20 до 50 соток и 5% - на объекты от 50 соток до 1 гектара.

Средняя цена сделки в апреле незначительно снизилась до 19,2 тыс. долл. (в марте 2012 года средняя цена сделки составляла 19,8 тыс. долл.).

Максимальное количество сделок (76%) приходится на участки стоимостью до 18 тыс. долл., 21% - в ценовой категории от 18 до 30 тыс. долл. и 3% - в категории свыше 30 тыс. долл.

При этом самым дешевым из районов в 60-километровой зоне от Киева оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 979 долл./сотка.

Самым дорогим были Киево-Святошинский и Обуховский районы, где средняя цена продажи составила 4 755 долл./сотка и 3 904 долл./сотка соответственно.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года на вторичном рынке земли Киевской области было продано 930 земельных участков, при этом средняя цена сделки не превышала 19,8 тыс. долл.

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