Утверждены первые 542 квартиры для покупки в ипотеку под 3%

Межведомственная комиссия при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердила первые 542 квартиры в 16 объектах незавершенного строительства для приобретения очередниками по программе удешевления ипотечных кредитов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка, этот перечень уже отправлен в банки I и II группы согласно критериям НБУ, которые могут участвовать в программе удешевления ипотеки.

В частности, гражданам, стоящим на квартирном учете, предлагается приобретать жилье в Крыму (20 квартир), Волынской области (38 квартир), Запорожской области (160 квартир), Полтавской области (80 квартир), Сумской области (208 квартир), Черновицкой области (36 квартир). Степень готовности объектов составляет от 12% до 89%.

Минрегион также работает над разработкой типовых договоров, которые должны защитить индивидуальных инвесторов строительства и предотвратить ситуации наподобие «Элита-Центр».

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства готово 15 мая т.г. начать реализацию программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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