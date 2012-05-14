Арендные ставки на торговые помещения в Киеве в 1-м квартале оставались стабильными

Средние арендные ставки на торговые помещения в Киеве с октября 2011 года по март 2012 года оставались стабильными - на уровне 70-90 долл./кв. м/месяц на торговые помещения площадью 100-300 кв. м в успешных торговых центрах Киева, достигая в наиболее популярных торговых центрах города 160-200 долл./кв. м/месяц.

Об этом говорится в обзоре коммерческой недвижимости столицы консалтинговой компании DTZ.

По оценкам компании, существенный устойчивый рост базовых арендных ставок на торговую недвижимость является маловероятным в последующих трех кварталах 2012 года. Тем не менее, базовые арендные ставки на наиболее качественные помещения в торговых центрах и вдоль центральных улиц в Киеве и других крупных городах Украины в краткосрочной перспективе могут быть подвержены некоторому росту.

В компании отметили, что в первом квартале 2012 года в Киеве не было выведено на рынок ни одного нового объекта торговой недвижимости, тогда как в регионах были открыты ТРЦ City Centrе в Одессе и ТРЦ Fabrika (фаза 1) в Херсоне.

По данным DTZ, в первом квартале 2012 года на украинский рынок вышла российская сеть универмагов одежды lady&gentleman CITY и первый магазин этого бренда будет вскоре открыт в Киеве.

Справка УНИАН. DTZ – консалтинговая компания в сфере недвижимости. В представительствах компании DTZ, расположенных в 148 городах 43 стран, работают более 10 тыс. сотрудников.

Компания-учредитель «DTZ Холдингз плс» зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в 1987 году.