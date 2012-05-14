Нацкомуслуг в этом году перейдет на экономически обоснованные тарифы на ЖКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, в этом году планирует перейти на экономически обоснованные тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, говорится в официальном сообщении регулятора.

«Все вопросы по переходу на экономически обоснованный тариф, а также график переходов есть в плане национальных действий Президента на текущий год. В этом году мы должны будем подготовить все проекты документов. Думаю, в этом году мы уже перейдем на экономически обоснованные тарифы. Подчеркну, процесс будет сопровождаться соответствующей работой с населением в виде адресной социальной помощи», - сказал председатель Нацкомиссии Валерий Саратов.

По его словам, в среднем по Украине действующие тарифы на воду покрывают 70% себестоимости, по теплу — 75%.

В.Саратов отметил, что в производстве тепла до 65% составляют расходы компаний на газ, 8-10% - на электроэнергию, до 20% - зарплата, около 10% - на другие расходы (ремонты, амортизацию, горюче-смазочные материалы и т.д.).

При этом в структуре тарифа на воду электроэнергия составляет 28%, зарплата - 47%, прочие расходы - 25%.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, — государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии — регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 69 предприятий водоснабжения и водоотвода (около 70% рынка воды) и 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).