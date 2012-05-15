В течение месяца начнется капремонт Венецианского моста в столичном Гидропарке

В течение месяца начнутся работы по капитальному ремонту Венецианского моста в столичном Гидропарке.

Об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов в эфире ТРК “Киев”.

“Понимая, что этот мост уже давно требует внимания и ремонта, мы в течение месяца начнем такие работы. Они будут не быстро выполнены, потому что там речь идет о серьезном объеме работ и даже будет сделана временная переправа с понтоном, которая позволит киевлянам иметь связь через реку, пока мы отремонтируем сам мост”, - сказал А.Попов.

По его словам, в этом году предусматривается выполнить основной объем работ по ремонту Венецианского моста.

“Возможно, в начале следующего завершим окончательно. Но будем стараться это сделать в течение 2012 года”, - отметил председатель КГГА.