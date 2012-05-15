В Украине в І квартале ввод в эксплуатацию жилья вырос на 45%

В Украине за январь-март 2012 года введено в эксплуатацию 2 млн 109,2 тыс. кв. м жилья, что на 44,8% больше соответственного периода 2011 года, сообщили УНИАН в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общего объема введенного жилья 841 тыс. кв. м (или 39,9% от общего объема жилья) введено согласно Порядку ввода в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, дачных, садовых домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, общественных домов І и ІІ категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ и проведения технического обследования их строительных конструкций и инженерных сетей.

При этом 75% от общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 24,9% — в домах с двумя и более квартирами и 0,1% — в общежитиях.

Объем введенного в первом квартале жилья по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, без учета жилья, введенного в соответствии с Порядком, вырос на 25,3%. Объем жилья, построенного в одноквартирных домах, вырос в 1,8 раза.

В Госстате отметили, что удельный вес жилья, введенного в эксплуатацию в городских поселениях, составил 68% от общего объема (в І квартале 2011 г. — 69,7%), в сельской местности — 32% (в І квартале 2011 г. — 30,3%).

При этом в Киеве и Киевской области построено 20,7% от общего объема жилья, еще 28,2% — в Ивано-Франковской, Одесской, Львовской областях и Крыму.

За счет средств государственного бюджета в первом квартале введено в эксплуатацию 1,3 тыс. кв. м общей площади жилья (0,1% от общего объема), что составляет 9,3% к первому кварталу 2011 года.

Из общей площади введенного в эксплуатацию жилья 2 млн 025,3 тыс. кв. м составила площадь квартир, 83,9 тыс. кв. м - площадь общежитий и прирост площади существующих квартир за счет реконструкции и расширения.

Среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (25,3% от общего количества), трехкомнатные (21,8%) и однокомнатные (19,2%) квартиры.

По данным Госстата, в Киеве в первом квартале введено 178,8 тыс. кв. м жилья, что на 14,4% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Справка УНИАН. В Украине за январь-декабрь 2011 года введено в эксплуатацию 9 млн 410,4 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2010 году.

В Украине в 2010 году было введено в эксплуатацию 9 млн 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за 2009 год.

В 2009 году в Украине было введено в эксплуатацию 6,4 млн кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.