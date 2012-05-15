ВР одобрила проект программы передачи общежитий в собственность территориальных общин

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2012-2015 годы» (№10226), внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 272 народных депутата из 320 зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается утвердить Общегосударственную целевую программу передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2012-2015 годы.

В соответствии с законопроектом, Кабинету министров Украины поручено во время подготовки предложений по внесению изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете на 2012 год” и составлению проектов законов Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год предусматривать средства для финансирования мероприятий, определенных программой.

В случае принятия программы, Совет министров Автономной республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации, органы местного самоуправления должны в течение трех месяцев со дня вступления в силу документа разработать и утвердить в соответствии с задачами Программы региональные и местные программы передачи общежитий в собственность территориальных общин; предусматривать во время разработки и утверждения проектов местных бюджетов средства для обеспечения выполнения региональных и местных программ.