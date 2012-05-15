Хорошковский: Кабмин не будет повышать тарифы на ЖКУ до определения адресной соцпомощи

Правительство не будет повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги до определения схемы адресной социальной помощи

Как сообщает Секретариат Кабинета министров Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский во время конференции «Внедрение соглашения мэров как путь к энергетической безопасности Украины», которая состоялась сегодня в г. Черкассы.

«Правительство будет очень осторожным в вопросе повышения тарифов. В настоящее время речь о таком повышении не идет. Это мы задекларировали уже достаточно давно. И даже на переговорах с МВФ я всегда говорю, что правительство сначала найдет модель социальной адресной помощи, и только после этого сможет говорить о постепенном повышении тарифов», - сказал В.Хорошковский.

Он также подчеркнул, что власть ставит перед собой задачу, чтобы после возможного повышения тарифов каждая семья расходовала на оплату коммунальных услуг сумму не больше, чем сейчас.

«Единственный вопрос в том, эффективно мы тратим энергоресурсы или нет. Необходимо адресно подходить к вопросу социальной помощи. Но сейчас вопрос экономии актуален для потребителей именно потому, что цена топлива и тепла дотационная и не стимулирует применения энергосберегающих технологий», - подчеркнул В.Хорошковский.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, в этом году планирует перейти на экономически обоснованные тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По словам председателя Нацкомиссии Валерия Саратова, в среднем по Украине действующие тарифы на воду покрывают 70% себестоимости, по теплу — 75%.