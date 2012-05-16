В Сумах заключен первый договор на приобретение квартиры в ипотеку под 3%, сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, вчера председатель Сумской областной государственной администрации Юрий Чмырь подписал первый в Украине договор по компенсации процентной ставки заемщику в рамках выполнения программы по удешевлению стоимости ипотечных кредитов для обеспечения граждан доступным жильем.

Соглашение позволит жителю города Сумы с женой и двумя детьми, который находился на очереди более 10 лет, получить двухкомнатную квартиру общей площадью 58 кв. м в жилом доме по ул. Ковпака, 41-а в конце этого года. Срок кредитования и получения компенсации - 15 лет.

Застройщиком объекта выступает ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко».

Согласно утвержденному правительством порядку и заключенному договору о компенсации процентов, гражданин уплачивает стоимость месячного платежа, который состоит из тела кредита и процентов по ним. Сумская областная государственная администрация за счет средств госбюджета компенсирует разницу между процентной ставкой по кредиту (которая составляет 16% годовых) и 3% годовых. Средства гражданину возвращаются на специальный текущий счет.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердила первые 542 квартиры в 16 объектах незавершенного строительства для приобретения очередниками по программе удешевления ипотечных кредитов.

Минрегион заявил о готовности 15 мая т.г. начать реализацию программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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