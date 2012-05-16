На модернизацию систем ЖКХ необходимо более 700 млрд грн - Минрегион

В Украине на модернизацию систем в сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо более 700 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на министра Анатолия Близнюка.

«Никакие бюджетные программы, хотя мы и будем за них бороться, не смогут обеспечить даже одного процента инвестиционной потребности коммунальных предприятий. Не решит эту проблему и привычное повышение стоимости коммунальных услуг. Нельзя сегодняшние проблемы решать старыми, вчерашними методами. Актуальным является внедрение рыночных отношений в системах жизнеобеспечения», - отметил глава Минрегиона.

По мнению А.Близнюка, суть реформы ЖКХ заключается не только в проведении технических мероприятий, но и в привлечении всех возможных форм финансирования в отрасль.

«Наша главная задача - создание благоприятных условий для бизнеса в идеологии Закона Украины «О государственно-частном партнерстве». Мы понимаем, что будущее ЖКХ - это нормальный рентабельный бизнес в сфере жизнеобеспечения», - сказал министр.

По его словам, Минрегион работает над созданием благоприятных условий для развития государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ.

«Задача государства - предложить правильный и справедливый договор с концессионером. В ближайшее время Кабмин выйдет с законодательной инициативой об определении принципов, на которых государство будет сдавать коммунальную собственность в аренду и концессию. Речь идет об обязательных инвестициях концессионера в техническое перевооружение, что даст ему возможность снизить расходы и себестоимость. Главный принцип - вкладывайте деньги и снижайте себестоимость», - сказал А.Близнюк.