Минрегион направит 40 млн грн на кредиты под 3% для модернизации ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует в текущем году направить 40 млн грн на кредитование под 3% годовых предприятий и проектов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, в первую очередь средства будут направляться на экономию и импортозамещение энергоресурсов.

«В этом году мы проводим эксперимент, в бюджете предусмотрено 40 млн грн на кредиты под 3% годовых для предприятий и отдельных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это первый прецедент обратного бюджетного финансирования в истории Украины, несмотря на то, что этот метод успешно применили многие страны», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк.

По словам главы Минрегиона, приоритетными направлениями и основными критериями отбора проектов для получения государственного кредита станут: в жилищной политике — термомодернизация домов, в теплоснабжении — комплексная установка индивидуального теплового пункта для микрорайона, поселка или города. В сфере водоснабжения средства смогут получить проекты, которые предусматривают пересмотр схем водоснабжения и переход к мембранным технологиям очистки, а в обращении с твердыми бытовыми отходами — технологии раздельного сбора и переработки мусора, строительство заводов и полигонов.