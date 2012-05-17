В столице реконструируют две дамбы иловых полей Бортничской станции аэрации

Власть столицы приняла решение о реконструкции двух дамб иловых полей Бортничской станции аэрации - №1 и №2.

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

По информации Главного управления коммунального хозяйства, вследствие запрета санитарно-эпидемиологической службы на вывоз высушенных осадков из иловых полей БСА и в связи с превышением в более чем три раза фактических объемов осадка над проектными, начиная с 2007 года реализуется проект «Реконструкция дамб иловых полей №1, 2 Бортничской станции аэрации».

Данный проект предусматривает сначала временное мероприятие - наращивание дамб иловых полей, что позволит на протяжении 4-5 лет предотвратить выливание осадка на прилегающие территории и обеспечить удаление осадков с технологических сооружений БСА до начала строительства новой технологической линии по обработке и утилизации осадков.

На данный момент на иловых полях №1 полностью выполнены работы по наращиванию дамб до проектных отметок. Построены пропускные и выпускные колодцы, построена автомобильная дорога. На иловых полях №2 построены пропускные колодцы, а также продолжаются работы по наращиванию дамб и перемычек.

Согласно подписанному распоряжению, КП «Киевбудреконструкция» сейчас должно определить подрядную организацию для выполнения работ по реконструкции дамб иловых полей №1 и №2 БСА.