«Киевгорстрой» предложит около 400 квартир в Киеве для ипотеки под 3%

ПАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует предложить около 400 квартир для участия в программе удешевления ипотечных кредитов для приобретения квартир очередниками в объектах незавершенного строительства.

Об этом сообщил журналистам глава правления – президент ПАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» Игорь Кушнир 17 мая.

«Уже четыре банка предложили нам сотрудничество по ипотечному кредитованию. На сегодняшний день все письма, которые согласно порядку, утвержденному постановлением №343 уже отправлены Киевской городской администрацией в Минрегионстрой для формирования пакета заказа. На сегодняшний день мы уже предложили около 400 квартир по этой программе для жителей города Киева», - сказал президент компании.

Он уточнил, что холдинг получил предложения о сотрудничестве в рамках данной программы от «Брокбизнесбанка», банка «Хрещатик», «Индустриалбанка».

И. Кушнир добавил, что компания также намерена предложить для участия в программе квартиры в Луганске, Житомире, Полтаве, Севастополе и Буче (Киевская обл.).

Он отметил, что согласно процедуре, заявку на участие в программе подает местный орган самоуправления. «Киев уже подал. А в регионы мы пока только отправили свои предложения по этой программе», - сказал президент холдинга.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует участвовать в программе удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16 млн 535 тыс. грн.

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