В Киеве в I квартале ввод в эксплуатацию офисных площадей снизился почти на 49%

В Киеве в I квартале текущего года ввод в эксплуатацию офисных площадей снизился почти на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 23,7 тыс. кв. м арендуемой площади, сообщили УНИАН в консалтинговой компании Jones Lang LaSalle.

В частности, за указанный период в столице было введено в эксплуатацию три бизнес-центра – БЦ «Кристалл» (арендуемой площадью 10 тыс. кв. м), БЦ по ул. Дегтяревской, 9Л (10 тыс. кв. м) и БЦ по ул. Сагайдачного, 33 (3,7 тыс. кв. м). Все новые объекты располагаются вне центрального делового района. Общий объем предложения на рынке качественных офисных площадей столицы превысил 1,36 млн кв. м.

По оценкам компании, доля свободных офисных площадей на конец квартала осталась неизменной – на уровне 15%, что было обусловлено значительным снижением активности арендаторов по сравнению с концом 2011 года. Вследствие этого, а также из-за медленного восстановления спроса со стороны арендаторов максимальная базовая ставка аренды на офисные помещения Киева осталась неизменной – на уровне 420 долл. за 1 кв. м в год (без НДС и операционных расходов).

В компании ожидают роста по итогам года общего объема введенных объектов на 58% - до 270 тыс. кв. м офисных площадей. Крупнейшими объектами этого года станут БЦ «Гулливер» (48 тыс. кв. м), БЦ «Торонто-Киев» (35 тыс. кв. м), БЦ «Европа» (22 тыс. кв. м) и БЦ по ул. Лейпцигской, 15 (21,8 тыс. кв. м).