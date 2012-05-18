Минрегион получил функции и полномочия Минрегионстроя и МинЖКХ

Кабинет министров возложил на Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства функции и полномочия Министерства регионального развития и строительства и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которые прекращаются.

Об этом говорится в распоряжении №288 от 17 мая т.г.

“Согласиться с предложением Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства о возможности обеспечения осуществления возложенных на данное министерство функций и полномочий Министерства регионального развития и строительства и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которые прекращаются”, - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта т.г. министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк заявил о завершении реорганизации Министерства регионального развития и строительства Украины и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Он уточнил, что налоговым органам осталось провести некоторые проверки и через 10 дней МинЖКХ и Минрегионстрой будут ликвидированы.

Напомним, 9 декабря 2010 г. Президент Украины Виктор Янукович оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти. В частности, Министерство регионального развития и строительства Украины и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины реорганизовано в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которое возглавил вице-премьер-министр Виктор Тихонов. В июне 2011 года главой Минрегиона назначен А.Близнюк.