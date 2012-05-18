Кабмин выделит Минрегиону 30 млн грн на реконструкцию канализационных объектов

Кабинет Министров Украины выделит Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 30 млн грн на изготовление проектно-сметной документации для реконструкции и строительства в 2012-2013 гг. канализационных объектов.

Об этом говорится в распоряжении №279 от 17 мая т.г.

Согласно документу, средства выделяются за счет остатка средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды, который образовался на 1 января 2012 г., для осуществления в 2012 году безотлагательных природоохранных мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации для канализационных объектов, реконструкцию и строительство которых предполагается провести в 2012 и 2013 годах.

В частности, на эти цели 14,5 млн грн выделяется Бортнической станции аэрации в Киеве, 5 млн грн — канализационным очистным сооружениям «Южные» в Севастополе, 4,5 млн грн — канализационным очистным сооружениям в Балаклавском районе Севастополя, 6 млн грн — станции биологической очистки «Северная» в Одессе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На модернизацию систем ЖКХ необходимо более 700 млрд грн - Минрегион