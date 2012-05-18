Чиновники говорят, что ликвидировали аварию на коллекторе в Одесской области

Авария на канализационном коллекторе у курорта Грибовка Овидиопольского района Одесской области устранена, коллектор вновь функционирует в штатном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Малин.

По его словам, сейчас специалисты органов экологического и санитарного контроля совместно с руководством Овидиопольской райгосадминистрации определяют виновника загрязнения рекреационных земель неочищенными канализационными стоками.

При этом А.Малин отметил, что один из экологов преувеличил масштабы загрязнения.

Он также добавил, что за нанесение ущерба окружающей среде субъект хозяйствования будет оштрафован на 3 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным прокуратуры, в результате порыва канализационного напорного коллектора на территории баз отдыха «Звездочка» и «Надежда» в Грибовке в экосистему попало почти 2,5 тыс. куб. м сточных вод. В частности, загрязнены земли, неочищенные стоки попали в речку Барабой на расстоянии 6 километров от Черного моря.

Президент Южноукраинского экологического союза Валерий Осипов заявил журналистам, что «канализационный коллектор, находящийся в аварийном состоянии, прохудился неделю назад. Однако местная власть не торопилась его ремонтировать - в реку могло попасть около 100 тонн фекалий».