Житомир три дня будет без воды

В Житомире на трое суток в связи с проведением ремонтных робот отключено водоснабжение.

Как сообщает сайт Житомирского городского совета, вода отключена в связи с подготовкой хозяйственного комплекса Житомира к работе в следующем осенне-зимнем периоде и необходимостью проведения ремонтных работ на центральной водогонной магистрали.

До 20 мая запланировано провести ремонт аварийных участков сетей водоснабжения. Также за эти три дня в Житомире запланировали провести замену и очистку оборудования на очистительных сооружениях водопровода и канализации, а также другие профилактические мероприятия на объектах КП "Житомирский водоканал".

Кроме того, работники всех жилищно-коммунальных предприятий города в эти дни будут проводить в подвальных помещениях ремонтные работы, которые требуют отключения от водоснабжения целых кварталов.

"Этот комплекс работ требует полной остановки насосных станций горводоканала и слития воды из городской водогонной сети", - отмечает пресс-служба городского совета.

Централизованное водоснабжение хозяйственного комплекса Житомира приостановлено до 18 часов 20 мая.