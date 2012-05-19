Минэкономразвития предлагает отменить обязательную сертификацию гостиниц

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает заменить обязательную сертификацию гостиниц относительно безопасности для жизни и здоровья людей, защиты их имущества и охраны окружающей среды добровольной.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины об обязательной сертификации услуг по временному размещению (проживанию)».

Проектом предлагается исключить пункт 8 Порядка предоставления услуг по временному размещению (проживанию), определяющий обязательность сертификации.

Предусматривается, что категории гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию), устанавливаются по результатам добровольной сертификации услуг по временному размещению (проживанию) относительно безопасности для жизни и здоровья людей, защиты их имущества и охраны окружающей среды в порядке, установленном между собственником или уполномоченным им лицом и органом по сертификации и оценке соответствия гостиниц требованиям определенной категории.