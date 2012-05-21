Договоры на жилье в ипотеку под 3% начнут заключать на следующей неделе

Договоры на приобретение жилья по программе удешевления ипотечных кредитов для приобретения квартир очередниками в объектах незавершенного строительства начнут заключать на следующей неделе, после утверждения Министерством экономики порядка распределения средств между регионами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента государственных программ и развития жилищного строительства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Непомнящий.

«На данный момент заключен пилотный договор в Сумах. Он нужен был для того, чтобы отработать модель. Программа новая, и мы должны были посмотреть, как механизм этот действует в реалиях. Остальные договоры, я надеюсь, будут заключать на следующей неделе после того, как Министерство экономики согласует распределение средств среди регионов и Министерство финансов согласует распорядителей нижнего уровня, которые будут непосредственно компенсировать ресурсы», - сказал он.

По данным директора департамента, после подписания первого договора более 65 человек обратились в Сумскую горадминистрацию для участия в программе.

Он считает, что достаточно большое количество из желающих участвовать в программе молодежного жилищного кредитования (около 16 тыс. человек) захотят принять участие в ипотечной программе.

А.Непомнящий отметил, что на сегодня в программе могут участвовать около 1,1 тыс. квартир в объектах высокой степени готовности.

Он добавил, что кроме «Ощадбанка» в программе готов участвовать «Брокбизнесбанк» по кредитованию объектов холдинговой компании «Киевгорстрой».

Говоря о гарантиях выплаты компенсаций по ставке кредитования со стороны государства, А Непомнящий отметил: «Это инициатива Президента. И Президент как гарант Конституции в данной ситуации может гарантировать».

По оценкам директора департамента, банки «не совсем довольны этой программой».

«Они считают, что 16% - это мало. Они сегодня дают под более высокие проценты. Я думаю, что это программа, в которой все должны пойти на компромисс. Банкиры должны понимать, что 16% - это, наверное, нормально. Застройщики в Киеве и остальных городах должны понимать, что та планка, которая определена, это, наверное, нормально. И человек должен понять, что чем стоять на очереди достаточно большое количество лет, лучше поучаствовать в программе», - считает А.Непомнящий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.