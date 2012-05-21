В Украине уменьшился объем субсидий на оплату ЖКУ

В январе-апреле 2012 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 51,9 млн грн, что на 21,1 млн грн, или 28,9% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 46,7 млн грн, в сельской – 5,2 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-апреле 2012 года были назначены 253,1 тыс. семей (86,1% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 230,2 тыс., в сельской – 22,9 тыс. По сравнению с январем-апрелем 2011 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 210,8 тыс., или на 45,4%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в апреле т.г. увеличился по сравнению с апрелем 2011 года на 79,6% – до 192,3 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Ивано-Франковской, Черкасской и Львовской областях (292,8-270 грн.), наименьший – в Николаевской области и Севастополе (84,1 и 90,1 грн соответственно).

Справка УНИАН. В 2011 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 318 млн грн, что на 80,6 млн грн больше, чем в 2010 году.