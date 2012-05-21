В Киеве ставку аренды для спортивных клубов планируют уменьшить до 1%

Подготовлен проект решения Киевского городского совета, касающийся уменьшения ставки платежей за аренду помещений на объектах коммунального имущества для физкультурно-спортивных клубов столицы с 17% до 1%.

Как информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом стало известно во время первого заседания Координационного совета по вопросам физкультуры и спорта КГГА, которое состоялось под председательством руководителя горадминистрации Александра Попова.

Также председатель КГГА дал поручение Главному управлению по делам семьи, молодежи и спорта относительно организации методического сопровождения и активизации содействия работы Координационного совета в нерешенных до настоящего времени вопросах. Среди них: уменьшение ставки налога на землю для физкультурно-спортивных объектов; уменьшение арендной ставки на землю для физкультурно-спортивных объектов, а также введение льготной ставки оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Как отмечается в сообщении, первым результатом работы совета стало погашение на 48,3% долга за командировки детей-спортсменов и их подготовку.

«Мы начали основательную работу в спортивной сфере столицы. Городская власть и спортивная общественность начали решать проблемы киевского спорта, которые дают возможность многолетним планам и надеждам стать реальностью. Сегодня мы, решая организационные вопросы, закладываем фундамент будущих перспектив столичного спорта», – прокомментировал А.Попов.

Как сообщал УНИАН, Координационный совет как консультативно-совещательный орган был создан 25 апреля 2012 года. Его основной задачей является координация действий органов городской власти и спортивных федераций, обществ и организаций, которые работают в спортивной сфере Киева.

15 мая сайт КГГА сообщил, что горадминистрация подготовила проект решения Киевсовета, которое снижает арендную плату за пользование муниципальными помещениями для спортивных заведений и членов национальных творческих союзов.

Согласно сообщению, в частности, арендная плата за пользование недвижимостью, которая используются для размещения физкультурно-спортивных заведений, будет зафиксирована на уровне 3% арендной ставки.