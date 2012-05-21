Список объектов и банков для программы удешевленной ипотеки будет готов к концу недели

Областные государственные администрации, правительство Автономной республики Крым, Киевская и Севастопольская горгосадминистрации к концу текущей недели должны завершить отбор объектов для рассмотрения Межведомственной комиссией и сформировать исчерпывающий перечень банков-участников для участия в программе удешевления ипотечных кредитов для приобретения квартир очередниками в объектах незавершенного строительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, такое решение приняли участники совещания, посвященного реализации социальных инициатив Президента Украины под председательством министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия Близнюка.

Согласно сообщению, обладминистрации также ко вторнику должны завершить определение организаций - распорядителей средств низшего уровня и подать их перечень на согласование Минрегиона.

В Минрегионе отметили, что до 1 июня во всех регионах должно заработать «единое окно» для приема документов от граждан, желающих воспользоваться компенсацией процентной ставки, на сайтах облгосадминистраций - появиться соответствующие информационные разделы, а также должны заработать специальные «горячие телефонные линии» для граждан.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, договоры на приобретение жилья по программе удешевления ипотечных кредитов для приобретения квартир очередниками в объектах незавершенного строительства начнут заключать на следующей неделе, после утверждения Министерством экономики порядка распределения средств между регионами.

Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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