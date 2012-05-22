В центр Луганска вернули воду

В Луганске центр города вечером 21 мая был подключен к водоснабжению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, в ситуацию вмешался председатель облгосадминистрации Владимир Пристюк.

«Руководство ООО «Луганское энергетическое объединение пошло навстречу главе облгосадминистрации и водоснабжение в городе было оперативно восстановлено», - говорится в сообщении.

Что касается задолженности в 380 млн грн ООО «Лугансквода» перед ООО «Луганское энергетическое объединение», из-за которой и произошло отключение насосных станций от энергоснабжения, то основная причина - несбалансированность тарифа: он покрывает только 70% себестоимости услуг, говорится в сообщении.

Выходом из создавшегося положения, по мнению В.Пристюка, могла бы стать компенсация тарифной разницы из госбюджета. На сегодняшний день деньги в госказне заложены, но не определен порядок их использования, поэтому руководство облгосадминистрации тесно работает с профильным министерством, чтобы ускорить решение проблемы, отметил он.

По информации пресс-службы ЛЭО, на данный момент идут переговоры между руководством ЛЭО и «Луганскводы» по поводу погашения задолжености.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в 14.40 в центральной части Луганска энергетики отключили три насосных станции.

При этом в ЛЭО отметили, что еще 16 мая предупредили ООО «Лугансквода» о прекращении с 21 мая электроснабжения повысительных насосных станций в случае невыполнения условий договора на поставку электроэнергии, а именно - оплаты за потребленную электроэнергию.

Предупреждения и уведомления были разосланы в инстанции, в том числе губернатору В.Пристюку, мэру Луганска Сергею Кравченко, прокурору Луганска.

В эенергокомпании возложили всю ответственность за возможные негативные последствия, связанные с ограничением поставки электроэнергии или полным ее прекращением, на руководство предприятия ООО «Лугансквода».

В уведомлениях также говорилось, что электроснабжение будет возобновлено после погашения задолженности и оплаты за повторное подключение в течение 5 рабочих дней со дня оплаты.