Счета «Полтававодоканала» арестованы за долги

Счета областного коммунального предприятия «Полтававодоканал» арестованы за долги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-губернатор Полтавской области Виктор Животенко.

«У водоканала 60 миллионов гривень долга перед «Полтаваоблэнерго». Теперь предпоследний счет предприятия арестован. Остался лишь один - тот, по которому начисляют заработную плату работникам», - сказал В.Животенко.

На предприятии УНИАН сообщили, что проводят работу с неплательщиками и пытаются найти взаимопонимание с руководством «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. ОКП «Полтававодоканал» обеспечивает водой жителей Полтавы и нескольких районов Полтавской области.