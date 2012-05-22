Дешевая ипотека обречена на провал без госпрограммы с продлением финансирования - эксперт

Идея дешевой ипотеки, инициированная Президентом Украины, обречена на провал, если правительство срочно не инициирует принятие специальной программы для ее реализации.

Такое мнение высказал член парламентского комитета по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики Виктор Матчук, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

По его словам, сегодня выдача льготных кредитов на жилье не прописана ни в одном законе. Поэтому люди, которые получат дешевую ипотеку, оказываются перед угрозой, что им придется самостоятельно оплачивать полную процентную ставку.

«Средства на компенсацию процентов по кредитам заложены только в бюджете на этот год. Ну, возможно, еще в следующем году что-то выделят. А дальше что? Власть изменится, обстоятельства изменятся, а никаких законодательных оснований для компенсации процентов не останется», - считает депутат.

В результате, люди, которые не получат государственной компенсации и не смогут сами оплатить полную процентную ставку, окажутся еще и перед угрозой, что банк отберет и продаст их квартиру, добавил В.Матчук.

По словам члена комитета ВР, защитить людей можно через принятие специальной государственной программы. В этом документе следует прописать необходимость обязательного выделения в бюджете каждого года конкретной суммы средств для завершения реализации этой программы.

Кроме того, государство должно разработать унифицированный договор между собственниками квартиры, банком и застройщиком. «Это будет хоть какой-то гарантией защиты для всех владельцев дешевой ипотеки. Потому что сегодня в правительстве спускают все на областные администрации и каждый понимает реализацию идеи о дешевой ипотеке по-своему », - подчеркивает народный депутат.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Справка УНИАН. Изменениями в государственный бюджет 2012 года предусмотрено выделение 1 млрд грн на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков гражданам для приобретения жилья.

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