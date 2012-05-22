В Киеве на протяжении недели определят жилые дома для модернизации

В Киеве на протяжении недели районные госадминистрации проведут поадресные комиссионные обследования участков выполнения работ по ремонту лестничных клеток, освещения подъездов, замены и модернизации лифтов жилых домов и определят объемы работ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Исполнителем работ, в соответствии с разработанной и установленной проектно-сметной документацией, определено коммунальное предприятие "Спецжилфонд".

В пресс-службе КГГА обратили внимание на то, что финансирование выполнения работ будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2012 год, для осуществления Киевом функций столицы. В то же время сумма расходов не уточняется.