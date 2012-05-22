ВР поддержала инициативу Кабмина передать в концессию объекты тепло- и водоснабжения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей передачи в аренду или концессию объектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, которые находятся в коммунальной собственности», внесенный Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, данным законопроектом предусмотрено внести изменения в Закон “О концессиях”.

Изменениями предусмотрено, что к объектам права государственной или коммунальной собственности, передающихся в концессию, принадлежит имущество предприятий, их структурных подразделений, которые являются целостными имущественными комплексами или системой целостных имущественных комплексов, используемое для обеспечения завершенного цикла производства продукции (работ, услуг).

Законопроектом отменяется требование об обязательного нотариальной заверки договоров аренды или концессии, что существенно уменьшает расходы на их заключение.

Из Закона “Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, которые находятся в коммунальной собственности” предлагается исключить норму о том, что арендатором, концессионером объекта централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящемся в коммунальной собственности, может быть юридическое лицо - субъект предпринимательской деятельности или физическое лицо - предприниматель.

Также изменениями предусмотрено, что арендатор, при согласии арендодателя, имеет право передать в субаренду арендованное им недвижимое и другое отдельное индивидуально определенное имущество, которое не используется в осуществлении хозяйственной деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, если другое не предусмотрено договором аренды. При этом срок предоставления имущества в субаренду не может превышать срока действия договора аренды.

Расходы, необходимые для поддержки арендованного объекта в рабочем состоянии (проведение технического осмотра, присмотра, обслуживания, ремонта и пр.) и получения первично определенной суммы будущих экономических выгод от его использования, осуществляются за счет арендатора и включаются в состав расходов арендатора.

Расходы, связанные с улучшением арендованного объекта (модернизация, модификация, достройка, дооборудование, реконструкция и пр.), которые предопределяют увеличение будущих экономических выгод, первично ожидаемых от использования объекта, осуществляются за счет амортизационных отчислений, а также за счет других источников, если это предусмотрено условиями договора, и отображаются как капитальные инвестиции, которые включаются в стоимость объекта аренды.

Также изменениями предусмотрено, что в случае, если на протяжении срока действия договора аренды отдельные активы, предоставленные арендатору в составе объекта аренды, выводятся из эксплуатации в связи с их списанием, в результате чего такие активы не используются арендатором в его хозяйственной деятельности, проводится пересчет размера арендной платы путем уменьшения базы расчета арендной платы на стоимость таких активов, определенную на день предоставления их в аренду.

Законопроектом предусмотрено, что в случае ликвидации арендодателя действие договора не прекращается. В договоре сторона арендодателя заменяется ее правопреемником.

В соответствии с законопроектом, концессионер не имеет права без согласия концессиедателя передавать полностью или частично третьим лицам свои имущественные права на объекты, право собственности на которые принадлежит концессиедателю.

Расходы, необходимые для поддержки предоставленного в концессию объекта в рабочем состоянии (проведения технического осмотра, присмотра, обслуживания, ремонта и пр.) и получения первично определенной суммы будущих экономических выгод от его использования, осуществляются за счет концессионера и включаются в состав расходов концессионера.

Расходы, связанные с улучшением предоставленного в концессию объекта (модернизация, модификация, достройка, дооборудование, реконструкция и пр.), которые предопределяют увеличение будущих экономических выгод, первично ожидаемых от использования объекта, осуществляются за счет амортизационных отчислений, а также за счет других источников, если это предусмотрено условиями договора, и отображаются как капитальные инвестиции, которые включаются в стоимость объекта, предоставленного в концессию.