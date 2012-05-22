Азаров: в Украине необходимо создать 20 домостроительных комбинатов

Для обеспечения доступности жилья необходимо строительство в Украине около 20-ти домостроительных комбинатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с представителями общественных организаций в сфере защиты прав детей.

«В Украине надо построить где-то 20 домостроительных комбинатов. Это практически в каждой области», - сказал Н.Азаров.

По его словам, создание таких комбинатов должно обеспечить строительство доступного жилья в Украине.

Премьер также сообщил, что правительство в следующем году планирует строить жилье по новым европейским технологиям, которые позволяют за 6-8 месяцев возводить 80-100 квартир.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года украинский премьер заявлял, что в следующем году будет реализовываться программа, включающая в себя развертывание в стране домостроительных комбинатов, которые будут работать по современным технологиям и будут способны возводить жилые дома по доступной стоимости. По словам премьера, под эту программу в городах и других населенных пунктах будут выделяться площадки, максимально подготовленные по своему инженерному обеспечению.