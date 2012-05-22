ВР планирует ввести госпошлину за регистрацию права собственности на недвижимость

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О государственной пошлине” (№ 9737).Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 251 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается ввести взимание государственной пошлины за проведение государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, государственной регистрации вещевого права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество и установление ставок государственной пошлины за такие действия. Указанные новации предлагается ввести с 1 января 2013 года.

В соответствии с законопроектом, плательщиками государственной пошлины являются граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, предприятия, учреждения, организации, другие юридические лица (в том числе иностранные) и физические лица - предприниматели, которые обращаются в уполномоченные органы для совершения в их интересах отдельных действий и выдачи документов, которые имеют юридическое значение.

Отмечается, что государственная пошлина взимается: за совершение нотариальных действий государственными нотариальными конторами и уполномоченными на это должностными лицами органов местного самоуправления, а также за выдачу дубликатов нотариально заверенных документов; за государственную регистрацию актов гражданского состояния, повторную выдачу гражданам свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением и восстановлением актовых записей гражданского состояния; за выдачу паспорта гражданина Украины (кроме обмена в настоящее время действующего паспорта на паспорт нового образца); за оформление паспорта гражданина Украины для поездки за границу; за выдачу гражданам Украины заграничного паспорта на право выезда за границу или продления срока его действия.

Также такая пошлина должна взиматься за выдачу документов на право выезда за границу и при приглашении в Украину лиц из других стран, за продление срока их действия и за внесение изменений в эти документы; за продление срока действия визы для въезда в Украину, транзитного проезда через ее территорию (пребывание в Украине иностранцев и лиц без гражданства); за выдачу или продление срока действия вида на жительство в Украине иностранцам и лицам без гражданства; за оформление виз для въезда в Украину, транзитного проезда через ее территорию, а также с заявлений о принятии в гражданство Украины или о выходе из гражданства Украины; за регистрацию места проживания; за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество; за государственную регистрацию вещевого права на недвижимое имущество, за обременение права на недвижимое имущество; за операции по эмиссии ценных бумаг, кроме облигаций государственных и местных займов, и по выдаче приватизационных бумаг; за регистрацию деривативов; за операции с объектами недвижимого имущества, которые осуществляются на товарных биржах, кроме операций по принудительному отчуждению такого имущества в случаях, предусмотренных законами Украины; за проведение публичных торгов (аукциона, тендера) объектами недвижимого имущества, кроме операций по принудительному отчуждению такого имущества в случаях, предусмотренных законами Украины; за выдачу охранных документов (патентов и свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, а также за действия, связанные с поддержкой действия патентов на сорта растений; за выдачу разрешений на право охоты и рыболовства.