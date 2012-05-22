Площадь Киева остается неизменной – 84,3 тыс. га

По проекту нового Генерального плана площадь Киева остается неизменной – 84,3 тыс. гектаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня советник председателя КГГА Елена Симоненко во время презентации наработанного документа на заседании Общественного совета по реализации Стратегии развития Киева до 2025 года.

В то же время она отметила, что, в соответствии с проектом, Киев превращается в полицентрический город, поскольку в столице Украины должны появиться новые деловые центры.

По словам Е.Симоненко. согласно принципу ответственности перед будущим поколением, Генплан предусматривает сохранение «старого города», охрану всех памятников архитектурного и культурного наследия, развитие туристической зоны в исторических ареалах города. Также, в соответствии со стратегической инициативой «Днепровская жемчужина», предусмотрено создание общегородской зоны отдыха на Днепровских островах.

Она обратила внимание на то, что проект Генплана вынесен на общественное обсуждение. «Проект Генерального плана Киева уточняли и дорабатывали параллельно с подготовкой Стратегии развития столицы до 2025 года», – сказала Е.Симоненко.

В свою очередь, председатель КГГА Александр Попов отметил, что все предложения, которые прозвучали во время заседания Общественного совета, будут отработаны рабочей группой по реализации Стратегии развития города Киева до 2025 года.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с вами, поэтому я призываю всех членов Общественного совета помочь нам в процессе реализации стратегии», – сказал А.Попов.